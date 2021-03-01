1 марта вступили в силу обновлённые КоАП и ПИКоАП. Что именно изменится для белорусов?
Новости Беларуси. Первый календарный день весны принес белорусам ряд нововведений. 1 марта вступили в силу статьи обновленных Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Новый Кодекс смягчил ответственность за ряд нарушений». Что изменится для водителей с 1 марта?
Они принимались после широкого общественного обсуждения. Только на первом этапе, когда была анонсирована разработка закона, в Палату представителей поступило 600 предложений от граждан. Изучен и опыт других стран.
Что касается КоАП, в нем административная ответственность по многим правонарушениям смягчена, а порядок привлечения граждан и организаций, а также ИП к административной ответственности упрощен. Ставка на воспитательный и профилактический характер. За незначительный проступок могут сделать лишь предупреждение. Но за повторное нарушение, а также значительное и грубое предусмотрена серьезная ответственность.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей:
Практически по четверти правонарушений могут быть применены меры профилактические, то есть устное замечание, предупреждение вместо привлечения к административной ответственности. С другой стороны, наравне с послаблениями в административной ответственности есть сфера, где усилена ответственность, в первую очередь для тех, кто управляет автомобилем в нетрезвом виде – это будет достаточно суровая ответственность.
Кроме того, ответственность усилена в области обеспечения безопасности движения, за блокирование транспортных магистралей, в области нарушения общественного порядка.
И все же главной особенностью новых кодексов является закрепление приоритета профилактических мер воздействия перед наказанием.
«Отвечает текущей обстановке в стране и поручениям главы государства». Как изменится уголовное законодательство?
Новости Беларуси. Сбалансированность норм и направленность на реализацию общегосударственных целей. Об этом 24 февраля шла речь на заседании созданной в Администрации Президента рабочей группы. На повестке – доработка законопроекта по вопросам уголовной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Деятельность вышла на финальную стадию, работа над документом перед его внесением в парламент почти завершена. Ключевой момент: изменения должны идти в ногу со временем. Проект собрал в себе действительно востребованные практикой предложения, во главе которых прежде всего защита интересов наших граждан. Среди прочих – вопросы ответственности в экономической сфере, борьба с коррупцией и повышение качества работы правоохранителей. Ряд положений направлен и на модернизацию уголовного законодательства.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Данный документ носит крайне важный характер как для государства, так и для простых людей. В уголовном законе имеют значение каждая буква и запятая, от его норм в конечном итоге зависят судьба и жизнь конкретного человека. Соответственно, общий подход, общие требования едины в плане того, что предусмотренные положения должны быть выверены, однозначно эффективно применяться на практике. Мы не должны внести те изменения, которые будут заранее неисполнимы, неприменимы. Подготовленный законопроект отвечает текущей обстановке в стране и поручениям главы государства. Он направлен на обеспечение системности и сбалансированности уголовного законодательства.
Напомним, в конце января по поручению главы государства законопроект передан правительством в Администрацию Президента для доработки. Итоговый документ должен носить системный характер и при этом предусматривать действенные меры в ответ на опасные для общества деяния.