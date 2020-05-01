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1 мая. Минздрав рассказал о статистике по коронавирусу в Беларуси

01.05.2020 - 12:53

Новости Беларуси. По состоянию на 1 мая в Беларуси проведено 186 262 теста. 

Как сообщает Минздрав, у 14 917 человек выявлен COVID-19, что составляет 8% от всех протестированных пациентов. 

К настоящему моменту вылечились и выписаны из больниц 2 918 пациентов. Ранее у них была подтверждена коронавирусная инфекция. Умерли 93 человека, у которых хронические заболевания были отягощены коронавирусом. 

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«Вы чемпионы». Группа Queen и певец Адам Ламберт перепели песню и посвятили её медикам

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Рок-группа Queen и певец Адам Ламберт перепели хит «We Are The Champions», посвятив песню медикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, текст песни был изменен на «You Are The Champions», что в переводе означает «Вы чемпионы».

Во время карантина Брайан Мэй и Роджер Тейлор продолжали выступать онлайн, а во время одного из джемов музыканты решили записать новую версию классической композиции Queen.

Запись была сделана на смартфоны в музыкальных студиях Лондона и Лос-Анджелеса. Ее посвятили врачам и всем, кто борется с пандемией.