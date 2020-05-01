1 мая. Минздрав рассказал о статистике по коронавирусу в Беларуси

Новости Беларуси. По состоянию на 1 мая в Беларуси проведено 186 262 теста.

Как сообщает Минздрав, у 14 917 человек выявлен COVID-19, что составляет 8% от всех протестированных пациентов.

К настоящему моменту вылечились и выписаны из больниц 2 918 пациентов. Ранее у них была подтверждена коронавирусная инфекция. Умерли 93 человека, у которых хронические заболевания были отягощены коронавирусом.