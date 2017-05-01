новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

1 мая после реконструкции открылась железнодорожная станция Курасовщина

01.05.2017 - 13:36

Новости Беларуси. После реконструкции в Минске 1 мая открылся железнодорожный остановочный пункт Курасовщина. Изменилось все: от платформы до билетных касс. Переходы и зал ожидания оборудованы камерами видеонаблюдения.

Ежедневно здесь курсирует около 40 поездов региональных линий экономкласса. А уже к 2020 году в планах у железнодорожников – открыть это направление и для поездов региональных линий бизнес-класса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Жуковский, глава администрации Октябрьского района Минска:
Те работы, которые выполнили сегодня железнодорожники, на самом деле создали хорошие условия для жителей нашего района и вообще для жителей города Минска. Перед тем, как открывать сегодня станцию Курасовщина, работники Минсктранса проанализировали условия возможного подъезда к данной станции. Транспорт городской сегодня обеспечивает все необходимые условия, чтобы можно было доехать любому желающему, отправиться с этой станции.

И еще одна радостная новость от железной дороги. На этот раз для пенсионеров. С мая для них на время летнего сезона в поездах региональных линий экономкласса предоставляется скидка. Оплачивают пенсионеры лишь половину стоимости билета.

1 мая после реконструкции открылась железнодорожная станция Курасовщина

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Безопасный переход и безбарьерная среда: как изменилась железнодорожная станция Курасовщина после ремонта
Безопасный переход и безбарьерная среда: как изменилась железнодорожная станция Курасовщина после ремонта
«Замечательно, что у нас дети при деле». Как юные железнодорожники Минска открыли очередной сезон
«Замечательно, что у нас дети при деле». Как юные железнодорожники Минска открыли очередной сезон
Белорусская железная дорога рассчитывает на увеличение потока грузов из Китая
Белорусская железная дорога рассчитывает на увеличение потока грузов из Китая
Без остановок и контроля на границе: БЖД тестирует экспериментальный поезд Минск – Вильнюс
Без остановок и контроля на границе: БЖД тестирует экспериментальный поезд Минск – Вильнюс
Бесплатный Wi-Fi к лету оборудуют на 19 железнодорожных вокзалах Беларуси
Бесплатный Wi-Fi к лету оборудуют на 19 железнодорожных вокзалах Беларуси
В школу опаздывал: сколько стоит невнимательность на ЖД
В школу опаздывал: сколько стоит невнимательность на ЖД
Поезд
Из Минска до Берлина – за 12 часов: новая железнодорожная система заработала в Бресте
Хотим предложить вам наши технические достижения: китайские ивестиции в БелЖД
Хотим предложить вам наши технические достижения: китайские ивестиции в БелЖД
Все новости по теме Белорусская железная дорога
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru