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1 ноября «Цмоки-Минск» сыграет в Венгрии против местной «Альбы»

26.10.2017 - 23:57

Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Цмоки-Минск» провел второй матч группового раунда кубка ФИБА. В Израиле подопечные Александра Крутикова встречались с игроками местной «Бней Герцлии», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, в первом туре белорусы потерпели поражение от бельгийцев из Шарлеруа.

Вторая кряду неудача серьезно осложнила бы нашим парням борьбу за выход в следующий раунд. По счастью, на этот раз «драконы» добились успеха. Практически на протяжении всего матча они вели в счете, пусть и не отрывались на большое расстояние. Финальная сирена зафиксировала цифры 69:63 в пользу «Цмоков».

Следующую игру наша команда проведет 1 ноября в Венгрии против местной «Альбы».

1 ноября «Цмоки-Минск» сыграет в Венгрии против местной «Альбы»

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