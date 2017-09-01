новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

1 сентября в Беларуси: Изменения должны быть очень взвешенными и целенаправленными! Мы работаем с детьми!

01.09.2017 - 10:55

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – проректор Гомельского областного института развития образования, победитель областного этапа республиканского конкура профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь-2006» – Ольга Блажко, старший преподаватель института повышения квалификации и переподготовки кадров Минского государственного лингвистического университета, учитель английского языка гимназии № 24 г.Минска, победитель Республиканского конкура профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь-2011» - Инесса Зубрилина и учитель-методист гимназии № 8 г.Минска, супер-финалист республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь-2006» Ольга Логунова.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Александр Лукашенко осудил бюрократию в школе: Дело в унижении самого учителя, которому приходится делать ненужные вещи
Александр Лукашенко осудил бюрократию в школе: Дело в унижении самого учителя, которому приходится делать ненужные вещи
Александр Лукашенко: «Система образования требует постоянного совершенствования»
Александр Лукашенко: «Система образования требует постоянного совершенствования»
Республиканский педагогический совет: о чем говорят его участники за полчаса до открытия форума
Республиканский педагогический совет: о чем говорят его участники за полчаса до открытия форума
24 августа Александр Лукашенко обсудит с педагогами Беларуси будущее образования
24 августа Александр Лукашенко обсудит с педагогами Беларуси будущее образования
Увидеть видение не только Минска, но и всех областей: в столице начался республиканский педсовет
Увидеть видение не только Минска, но и всех областей: в столице начался республиканский педсовет
Общенациональный педагогический совет начинается 23 августа в Минске
Общенациональный педагогический совет начинается 23 августа в Минске
Школы и детские сады Минска получили 15 августа паспорта готовности к началу учебного года
Школы и детские сады Минска получили 15 августа паспорта готовности к началу учебного года
Василий Жарко: «Мы будем потихонечку уменьшать количество поступающих в ВУЗы»
Василий Жарко: «Мы будем потихонечку уменьшать количество поступающих в ВУЗы»
Все новости по теме Образование в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru