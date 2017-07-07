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10 лет назад это был райский уголок: жители не согласны с новым генпланом Боровлян

07.07.2017 - 18:20

Новости Беларуси. Жители Боровлян выразили несогласие с проектом генерального плана деревни, который предполагают реализовывать в ближайшие годы. Волнует людей и возможная вырубка леса, и уплотнение застройки, и строительство автодороги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Специалисты на все это отвечают: деревню будут развивать с умом и в соответствии с пожеланиями жителей.

Не так давно по инициативе сельчан произошло общественное обсуждение, на котором присутствовали все заинтересованные, в том числе представители проектного института и главный архитектор области. До чего договорились и нашлись ли точки соприкосновения?

Подробности в видеоинформации.

10 лет назад это был райский уголок: жители не согласны с новым генпланом Боровлян

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