новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

10 лет в должности лесничего: о чем мечтает девушка-лесничий Екатерина Размыслович?

12.10.2017 - 13:45

В небольшом городском посёлке Руденск на работу спешит хозяйка леса. Екатерина Ивановна Размыслович в этом году празднует внушительный юбилей для молодой девушки – 10 лет в должности лесничего.

Сейчас девушка уверенно заходит в свой кабинет с почётными грамотами Министерства лесного хозяйства. А когда-то согласиться на новую должность боялась. Ведь на руках –  маленький сынишка, лесничими до этого были только мужчины, да и на вкус этот «хлеб» она уже испробовала. А с другой стороны – почему бы и нет?! Теперь под руководством Екатерины Ивановны трудится 20 человек.

Территория Руденского лесничества - 8 тысяч гектаров. Участки леса разбросаны на удалённом расстоянии друг от друга,  повсеместно к ним примыкают дачные кооперативы, деревни и посёлки. Но несмотря на такое "приданное", домик лесничества, питомник и вся прилегающая территория буквально расцвели под руководством молодого лесничего.

Кабинетная работа – только с утра, а дальше ждут лесные просторы!

Екатерина Ивановна до сих пор помнит деревья, посаженные своими руками. Каждое природное создание для неё не просто рабочий материал.

В мечтах девушки создать для детей музей-имитацию леса. Чтобы дружба с лесом, как и у неё, начиналась с самых малых лет.

Екатерина Размыслович

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Валентина Рябцева
Избушка на курьих ножках и уникальная коллекция открыток: один день с почтальоном Алефтиной Рябцевой
Кто качественнее и быстрее: белорусская команда в октябре поедет на WorldSkills в Абу-Даби
Кто качественнее и быстрее: белорусская команда в октябре поедет на WorldSkills в Абу-Даби
Илья Макейчук
Илья Макейчик стал лучшим водителем троллейбуса в конкурсе «Минский мастер 2017»
День танкиста отметят в Беларуси 10 сентября
Олег Маринич, Андрей Лис
День шахтёра отметят в Беларуси 27 августа
Международный день светофора – 5 августа
Елена Акимова
Елена Акимова, победительница городского конкурса профессионального мастерства «Минский мастер-2017» среди крановщиков на СТВ
Джон Росмэн
Почему уроженец Нью-Йорка Джон Росмэн навсегда покинул Америку и уже 7 лет живет в Минске?
Все новости по теме Профессии
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru