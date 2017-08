10 лучших музыкальных моментов в кино

В любом фильме главными составляющими являются режиссер, сценарий, актеры, операторская работа, монтаж, но большинство картин приобретают художественную целостность только после добавления музыки. Соундтрек – неотъемлемая часть любого хорошего фильма. Он создает настроение, украшает момент и делает его более запоминающимся. Мы составили для вас список из десяти поистине культовых музыкальных моментов из известных фильмов, которые просто невозможно забыть. В подборку мы не включали мюзиклы и фоновые композиции – ограничились лишь теми мелодиями, которые играют важную роль в сюжете.

«Свободные»

Фото: imdb.com

Массовый танец под «Footloose»

Хит 80-ых «Свободные» рассказывает о небольшом городке, где взрослые запретили своим детям танцевать. Но молодежь все равно находит способ выразить себя в танце, а «Footloose» становится символом их протеста. Композиция стала символом не только в фильме, но и в реальной жизни – песня приобрела культовый статус и стала гимном нескольких подростковых бунтов.

«Привидение»

Фото: imdb.com

Лепка из глины под «Unchained melody»

В 50-ых годах композиция «Unchained melody» боролась за премию «Оскар», но у нас не знают тюремную драму «Освобожденный». Зато нашему зрителю хорошо известен лирический детектив «Привидение» о погибшем мужчине, который с того света пытается завершить важные дела в мире живых. В картине много достоинств, но у большинства она всегда ассоциировалась и будет с жарким и страстным моментом между героями Деми Мур и Паритка Суэйзи возле гончарного круга.

«Криминальное чтиво»

Фото: imdb.com

Твист Джона Траволты и Умы Турман под «You never can tell»

Известно, что для своего самого популярного фильма Квентин Тарантино натаскал мелодий из старых и забытых картин. В «Криминальном чтиве» много интересных композиций, но культовой стала именно та, под которую герои Турман и Траволты зажигательно отплясывают в баре – эта сцена до сих пор первое, что приходит на ум при упоминании второго полнометражного фильма Квентина.

«Рискованный бизнес»

Фото: imdb.com

Танец Тома Круза в одной рубашке под «Old time rock and roll»

Есть в американском кинематографе особый поджанр – «ранние героические фильмы Тома Круза». В этот список входит несколько весьма любопытных картин, а их олицетворением можно считать двухминутную сцену из «Рискованного бизнеса», где молодой Круз носится по дому под зажигательную «Old time rock and roll». Момент настолько культовый, что его пытался повторить каждый второй.

«Завтрак у Тиффани»

Фото: imdb.com

Одри Хепберн поет под гитару «Moon river»

Донельзя скромная и очаровательная песенка из культового фильма начала 60-х, которую авторы фильма хотели вырезать на стадии монтажа, но оставили после долгих уговоров Одри Хепберн. Композиция смягчает достаточно злой сюжет картины, глубже раскрывает образ Холли, а зрителям только остается вместе с главным героем восхищенно слушать нежное признание в любви к американской глубинке.

«Телохранитель»

Фото: imdb.com

«I will always love you» на прощание

Давайте будем честными: музыкальный триллер «Телохранитель» − плохой фильм. Сюжет высосан из пальца, между Уитни Хьюстон и Кевином Костнером нет даже намека на «химию», а два часа хронометража тянуться целую вечность. Но культовый статус этой картине обеспечила музыка, которая в нем, без преувеличения, божественна. Сразу пять композиций из фильма побывали на вершине чартов, а версия Хьюстон «I will always love you» до сих пор популярна.

«Грязные танцы»

Фото: imdb.com

Финальное вступление под «(I’ve had) The time of my life»

В «Грязных танцах» звучит много прекрасных композиций, но в сердцах зрителей осталась последняя песня, под которую Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей танцуют свой финальный танец. Лирическая композиция пересказывает сюжет и становится сопровождением для одной из самых известных сцен в истории кино – прямой поддержки на вытянутых руках.

«Рокки 3»

Фото: imdb.com

Выход на ринг под «Eye of the tiger»

Цикл Сильвестра Сталлоне о боксере Рокки поистине удивительный. Даже слабый фильм из серии стал культовым, так как подарил миру главный хит, под который уже четвертое десятилетие настраиваются на бой борцы по всему миру. «Eye of the tiger» знают даже те, кто не видел ни одного фильма о Рокки – вот где настоящая слава!

«Танец-вспышка»

Фото: imdb.com

Прослушивание под «Flashdance… What a feeling»

Помните хит 80-ых о сварщице, которая по ночам танцует в клубе и мечтает поступить в престижную школу танца? Возможно, что и нет, но забыть главную композицию из этого фильм просто нельзя. В финальной сцене главная героиня получает шанс исполнить свою мечту, и она демонстрирует строгим судьям весь свой талант под воодушевляющую «Flashdance… What a feeling», которая за тридцать с лишним лет превратилась в гимн всех мечтателей.

«Скажи что-нибудь»

Фото: imdb.com

Джон Кьюсак в плаще и с магнитофоном над головой

Кэмерон Кроу снял множество замечательных фильмов, но уже в начале своей карьеры он подарил миру момент, который стал одной из самых узнаваемых киносцен в истории, а пародии на него невозможно сосчитать. Сотни мужчин по всему миру уже тридцать лет признаются любимым в чувствах под «In your eyes» − не это ли делает песню великой?