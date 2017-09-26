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10 самых дорогих платьев с ковровых дорожек

26.09.2017 - 12:53

Перед актрисами, выбирающими себе наряд для выхода на ковровую дорожку, стоит сложная задача – ведь их модные удачи или неудачи будет обсуждать весь мир. Знаменитым дамам и их стилистам приходится проявлять большую фантазию и превращать каждый светский выход в запоминающиеся зрелище. Иногда сделать образ заметным помогают необычные аксессуары или дорогие украшения, но порой сами платья становятся темой для пересуд, особенно если они стоят целые состояния.

Мы вспомнили 10 самых дорогих платьев, в которых звезды появлялись на ковровых дорожках.

Лучшие наряды прошедшей премии «Оскар» и Венецианского фестиваля.

10-ое место: Кейт Бланшетт, Armani Privé, $100 тысяч. В изящном и легком платье из полупрозрачной ткани с цветочными аппликациями знаменитая актриса получила свой второй «Оскар».
Фото. 10-ое место: Кейт Бланшетт, Armani Privé, $100 тысяч. В изящном и легком платье из полупрозрачной ткани с цветочными аппликациями знаменитая актриса получила свой второй «Оскар».
9-ое место: Джессика Бил, Chanel Couture, $100 тысяч. Многие модные критики назвали этот наряд Джессики Бил скучным и неинтересным, но это не отменяет факта, что расшитое пайетками платье-бюстье стоит $100 тысяч.
Фото. 9-ое место: Джессика Бил, Chanel Couture, $100 тысяч. Многие модные критики назвали этот наряд Джессики Бил скучным и неинтересным, но это не отменяет факта, что расшитое пайетками платье-бюстье стоит $100 тысяч.
8-ое место: Шарлиз Терон, Dior Couture, $100 тысяч. Дом Dior изготовил белоснежный наряд в строгом соответствии с пожеланиями актрисы. Необычный крой и расшитая кристаллами баска сделали наряд одним из самых запоминающихся «оскоровских» платьев последних лет.
Фото. 8-ое место: Шарлиз Терон, Dior Couture, $100 тысяч. Дом Dior изготовил белоснежный наряд в строгом соответствии с пожеланиями актрисы. Необычный крой и расшитая кристаллами баска сделали наряд одним из самых запоминающихся «оскоровских» платьев последних лет.
7-ое место: Кейт Уинслет, Valentino, $100 тысяч. Обычное, на первый взгляд, платье мятного цвета с длинным шлейфом, но его стоимость и то, как оно смотрелось на Кейт, навсегда прописали наряд в истории моды.
Фото. 7-ое место: Кейт Уинслет, Valentino, $100 тысяч. Обычное, на первый взгляд, платье мятного цвета с длинным шлейфом, но его стоимость и то, как оно смотрелось на Кейт, навсегда прописали наряд в истории моды.
6-ое место: Одри Хепберн, Givenchy, $131 тысяч. Самое старое и самое знаменитое платье нашей подборки. Наряд, в котором Одри Хепберн получала «Оскар» за «Римские каникулы», признан лучшим в истории премии. Платье от Givenchy выгодно подчеркивало изящность и красоту актрисы.
Фото. 6-ое место: Одри Хепберн, Givenchy, $131 тысяч. Самое старое и самое знаменитое платье нашей подборки. Наряд, в котором Одри Хепберн получала «Оскар» за «Римские каникулы», признан лучшим в истории премии. Платье от Givenchy выгодно подчеркивало изящность и красоту актрисы.
5-ое место: Люпита Нионго, Calvin Klein, $150 тысяч. Это поразительное платье Люпиты было расшито шестью тысячами жемчужин. У наряда удивительная судьба – он был похищен из номера актрисы, но спустя некоторое время вор сам вернул платье и извинился.
Фото. 5-ое место: Люпита Нионго, Calvin Klein, $150 тысяч. Это поразительное платье Люпиты было расшито шестью тысячами жемчужин. У наряда удивительная судьба – он был похищен из номера актрисы, но спустя некоторое время вор сам вернул платье и извинился.
4-ое место: Элизабет Тейлор, Edith Head, $167 тысяч. Небесно-голубое платье легендарной Элизабет Тейлор стало вызовом обществу в 1970 году. Первоначальная стоимость наряда неизвестна, но на аукционе в 1999 году оно было продано за $167 тысяч.
Фото. 4-ое место: Элизабет Тейлор, Edith Head, $167 тысяч. Небесно-голубое платье легендарной Элизабет Тейлор стало вызовом обществу в 1970 году. Первоначальная стоимость наряда неизвестна, но на аукционе в 1999 году оно было продано за $167 тысяч.
3-е место: Кейт Бланшетт, Armani Privé, $200 тысяч. И снова Кейт Бланшетт. В 2007 году актриса вышла в свет в удивительном платье-кольчуге, расшитым кристаллами Swarovski. Наряд переливался в свете софитов и делал образ актрисы волшебным.
Фото. 3-е место: Кейт Бланшетт, Armani Privé, $200 тысяч. И снова Кейт Бланшетт. В 2007 году актриса вышла в свет в удивительном платье-кольчуге, расшитым кристаллами Swarovski. Наряд переливался в свете софитов и делал образ актрисы волшебным.
2-ое место: Николь Кидман, Christian Dior Haute Couture, $2 миллиона. Глядя на это скромное платье, очень сложно поверить в его стоимость. Но именно этот наряд Кидман в 1997 году произвел революцию в мире моды, сделал популярным дизайнера Джона Гальяно и заставил знаменитостей поменять строгие и сдержанные образы на яркие и оригинальные.
Фото. 2-ое место: Николь Кидман, Christian Dior Haute Couture, $2 миллиона. Глядя на это скромное платье, очень сложно поверить в его стоимость. Но именно этот наряд Кидман в 1997 году произвел революцию в мире моды, сделал популярным дизайнера Джона Гальяно и заставил знаменитостей поменять строгие и сдержанные образы на яркие и оригинальные.
1-ое место: Дженнифер Лоуренс, Christian Dior Haute Couture, $4 миллиона. Хороши те платья, в которых можно не только красиво выглядеть, но и красиво падать! Нежное платье Дженнифер с пышным подолом стало одним из самых красивых в истории «Оскара», а падение актрисы и выигранная ею награда подняли его цену до безумных $4 миллионов.
Фото. 1-ое место: Дженнифер Лоуренс, Christian Dior Haute Couture, $4 миллиона. Хороши те платья, в которых можно не только красиво выглядеть, но и красиво падать! Нежное платье Дженнифер с пышным подолом стало одним из самых красивых в истории «Оскара», а падение актрисы и выигранная ею награда подняли его цену до безумных $4 миллионов.

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