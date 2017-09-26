10 самых дорогих платьев с ковровых дорожек

Фото. 10-ое место: Кейт Бланшетт, Armani Privé, $100 тысяч. В изящном и легком платье из полупрозрачной ткани с цветочными аппликациями знаменитая актриса получила свой второй «Оскар».

Фото. 9-ое место: Джессика Бил, Chanel Couture, $100 тысяч. Многие модные критики назвали этот наряд Джессики Бил скучным и неинтересным, но это не отменяет факта, что расшитое пайетками платье-бюстье стоит $100 тысяч.

Фото. 8-ое место: Шарлиз Терон, Dior Couture, $100 тысяч. Дом Dior изготовил белоснежный наряд в строгом соответствии с пожеланиями актрисы. Необычный крой и расшитая кристаллами баска сделали наряд одним из самых запоминающихся «оскоровских» платьев последних лет.

Фото. 7-ое место: Кейт Уинслет, Valentino, $100 тысяч. Обычное, на первый взгляд, платье мятного цвета с длинным шлейфом, но его стоимость и то, как оно смотрелось на Кейт, навсегда прописали наряд в истории моды.

Фото. 6-ое место: Одри Хепберн, Givenchy, $131 тысяч. Самое старое и самое знаменитое платье нашей подборки. Наряд, в котором Одри Хепберн получала «Оскар» за «Римские каникулы», признан лучшим в истории премии. Платье от Givenchy выгодно подчеркивало изящность и красоту актрисы.

Фото. 5-ое место: Люпита Нионго, Calvin Klein, $150 тысяч. Это поразительное платье Люпиты было расшито шестью тысячами жемчужин. У наряда удивительная судьба – он был похищен из номера актрисы, но спустя некоторое время вор сам вернул платье и извинился.

Фото. 4-ое место: Элизабет Тейлор, Edith Head, $167 тысяч. Небесно-голубое платье легендарной Элизабет Тейлор стало вызовом обществу в 1970 году. Первоначальная стоимость наряда неизвестна, но на аукционе в 1999 году оно было продано за $167 тысяч.

Фото. 3-е место: Кейт Бланшетт, Armani Privé, $200 тысяч. И снова Кейт Бланшетт. В 2007 году актриса вышла в свет в удивительном платье-кольчуге, расшитым кристаллами Swarovski. Наряд переливался в свете софитов и делал образ актрисы волшебным.

Фото. 2-ое место: Николь Кидман, Christian Dior Haute Couture, $2 миллиона. Глядя на это скромное платье, очень сложно поверить в его стоимость. Но именно этот наряд Кидман в 1997 году произвел революцию в мире моды, сделал популярным дизайнера Джона Гальяно и заставил знаменитостей поменять строгие и сдержанные образы на яркие и оригинальные.