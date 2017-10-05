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«100 идей для Беларуси»: какие проекты реализуются и как поддерживаются творческие идеи молодёжи?

05.10.2017 - 11:39

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Элина Брага, координатор Республиканского молодёжного проекта «100 идей для Беларуси», Александр Лукьянов, участники проекта «100 идей для Беларуси» Анастасия Лапко.

Элина Брага, координатор Республиканского молодёжного проекта «100 идей для Беларуси»:
Сегодня мы через проект «100 идей для Беларуси» узнаём о новых молодых организаторах, о новых учёных. Задача – чтобы молодёжь имела заинтересованность в занятиях научной деятельностью и не боялась, и шла в этот проект для того, чтобы проявить себя, доказать, что он лучший и дальше развиваться в этой части.

Какие проекты реализуются и как поддерживаются творческие идеи молодёжи? Подробнее в видеоматериале. 

 

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