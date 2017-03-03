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100-летие милиции – это почётно! Учащиеся лицея МВД готовятся к торжественному событию

03.03.2017 - 13:52

В специализированном лицее Министерства внутренних дел Республики Беларусь с утра царит предпраздничное настроение. Учащиеся приятно волнуются, ведь завтра им предстоит участвовать в торжественном мероприятии, которое посвящено 100-летию милиции.

Специально по этому важному поводу ребята 3 месяца разучивали барабанный марш. Сегодня – последний день репетиций. Все должно быть отточено до идеального исполнения.

Лицей МВД – относительно молодое учебное заведение Беларуси. Полтора года назад оно было преобразовано из бывшего кадетского корпуса. Сегодня здесь обучается 220 ребят – ученики с седьмого по одиннадцатый класс. Каждый из этих юношей мечтает связать свою жизнь с милицией.

А вот новобранец Иван Марченков мечтает в будущем стать следователем. Чтобы попасть в элиту уже сегодня приходится усердно стараться. Парень учится на восьмерки-девятки и с удовольствием постигает азы профессии.

В лицее МВД можно встретить ребят со всей республики. Их жизнь проходит строго по распорядку. Подъем в 7 утра, зарядка, спортивные тренировки, учебные занятия… Также есть и специализированные предметы – строевая, огневая, медицинская подготовка, особенности юриспруденции…

Учиться в таких «спартанских» условиях непросто, но интересно. К тому же, у ребят есть хороший стимул. Если на последнем курсе обучения, по итогам года, средний балл по всем дисциплинам составит не ниже семи и будет положительная характеристика, можно без сдачи централизованного тестирования поступить в Академию МВД.

В лицее МВД обучаются только ребята, девушек пока не берут. Да и выдержать такой активный ритм, леди было бы непросто. Зато эти юноши видят перед собой цель – в будущем стать офицерами милиции – и идут к ней, несмотря ни на какие трудности.

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