100 вещей, которые нужно сделать в Беларуси: что можно посоветовать туристам?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Ирина Гордиенко, начальник отдела маркетинга Государственного учреждения «Национальное агентство по туризму Республики Беларусь».
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Ирина Гордиенко, начальник отдела маркетинга Государственного учреждения «Национальное агентство по туризму Республики Беларусь».
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