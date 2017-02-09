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100 вещей, которые нужно сделать в Беларуси: что можно посоветовать туристам?

09.02.2017 - 10:34

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Ирина Гордиенко, начальник отдела маркетинга Государственного учреждения «Национальное агентство по туризму Республики Беларусь».

Ирина Гордиенко

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