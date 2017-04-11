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11 апреля в Тростенце почтили память узников фашистских концлагерей

11.04.2017 - 16:35

Новости Беларуси. Символ памяти невинных жертв фашизма. 11 апреля в Тростенце прошел митинг-реквием. В День освобождения узников нацистских концлагерей здесь вспоминали тех, кто пережил лишения военного времени

 На территории нашей страны насчитывалось более 260 концлагерей. Их узниками стали около 18 миллионов человек. Большинство из них так и не вышли и-за колючей проволоки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 апреля к «Вратам памяти» в мемориальном комплексе «Тростенец» возложили цветы очевидцы тех трагических событий, а также руководство Минска и молодежь. По завершению акции уже внуки и правнуки бывших узников концлагерей как символ памяти выпустили в небо белых голубей.

11 апреля в Тростенце почтили память узников фашистских концлагерей

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