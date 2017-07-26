11 человек спасли из-под обломков жилого дома в Мумбаи

Новости Индии. Вдвое увеличилось количество жертв обрушения жилого дома в индийском городе Мумбаи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке погибших уже 17 человек.

Спасатели и местные жители продолжают разбирать завалы. На данный момент из-под обломков спасли уже 11 человек. Все они доставлены в больницу с серьезными травмами.

Четырехэтажное здание рухнуло днем 25 июля. Кроме жилых помещений в нем находилась частная лечебница. К счастью, на момент катастрофы в ней шел ремонт, и пациентов было не много. Причины ЧП до сих пор не названы.