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11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке

10.02.2017 - 11:20

Завтра, 11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке. Праздник совсем юный. По инициативе Генеральной Ассамблеи ООН он отмечается только с прошлого года.

Дело в том, что за последние 15 лет мировое сообщество достигло больших успехов в деле вовлечения женщин и девочек в науку. Но, несмотря на это, представительницы прекрасного пола до сих пор сталкиваются с ограничениями в этой сфере.

Софья Ковалевская и Мария Складовская-Кюри – пожалуй так и остаются единственными широко известными представительницами прекрасного пола в науке. На эту проблему и хочет обратить внимание Организация Объединенных наций.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – ученицы лицея БГУ, представительницы клуба любителей астрономии при минском Планетарии Екатерина Диброва и Марина Максимова.

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