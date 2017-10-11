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11 октября 140 белорусов получили награды за многолетний труд и высокие профессиональные достижения

11.10.2017 - 17:08

Новости Беларуси. Признание за многолетний труд и высокие профессиональные достижения. Государственные награды вручил 11 октября премьер-министр Беларуси по поручению Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония прошла во Дворце Республики. Среди награжденных представители разных профессий – это учителя, врачи, госслужащие, творческая интеллигенция.

Всего 140 белорусов, от таланта и ежедневной работы которых во многом зависит развитие нашей страны.

В 2017 году Белорусская железная дорога отмечает 155-летний юбилей. Лучших сотрудников отметили сегодня. В зале и те, кто, не жалея сил, боролся с последствиями прошлогоднего урагана в Минской области – сотрудники лесного хозяйства. Многим из них сегодня объявлена благодарность Президента.

Игорь Дегтярик, директор Гомельского лесхоза:
Благодарность за коллектив наш, который оперативно отреагировал. Те планы, которые нам были доведены разработке бурелома – мы оперативно выехали, оперативно все работы сделали. Я доволен работой своего коллектива и горжусь им.

Эта награда для меня – очередной стимул работать еще лучше.

Олег Жуков, поэт-песенник:
50 лет творчества – это немало. Если народ до сих пор поет мои песни – «Люди встречают, люди влюбляются» еще поют до сих пор, значит,  я попал в десятку.

Значит, я сделал то, о чем может мечтать любой создатель, творитель.

Традиционно торжественная церемония проходит несколько раз в год. Медалью Франциска Скорины награждаются работники образования, науки и культуры. По времени учреждения это первая из современных белорусских наград. 11 октября вручили и медали «За трудовые достижения». Для участников церемонии почетные награды – это не только признание труда, но еще большая ответственность и стимул для развития.

11 октября 140 белорусов получили награды за многолетний труд и высокие профессиональные достижения

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