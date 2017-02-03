1:1. Результаты первого дня матча Кубка Дэвиса Беларусь – Румыния

Новости Беларуси. Кубок Дэвиса для минчан не в диковинку. Однако стартовый день матчевой встречи сборных Беларуси и Румынии вызвал во Дворце тенниса небывалый ажиотаж, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Кубок Дэвиса для минчан не в диковинку. Однако стартовый день матчевой встречи сборных Беларуси и Румынии вызвал во Дворце тенниса небывалый ажиотаж, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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