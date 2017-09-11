Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» возвращается домой. Зубры на этой неделе начнут вторую в этом сезоне КХЛ домашнюю серию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

11 сентября в 19:30 команда Горди Дуайера проведет матч с челябинским «Трактором».

Отметим, что пока в этом сезоне «Динамо» не впечатляет. За прошедшую выездную серию команда победила лишь однажды, бит оказался клуб «Сочи». На этой неделе, помимо игры с «Трактором», «Динамо» проведет еще 3 поединка: с «Ладой», «Автомобилистом» и «Металлургом» из Магнитогорска.

Две игры прошли в белорусской хоккейной экстралиге. Действующий чемпион страны, «Неман», одержал волевую победу над «Химиком». Счет – 2:1. Но куда драматичнее прошел поединок «Витебска» и «Лиды». Дважды по ходу встречи хозяева выходили вперед, но каждый раз теряли преимущество.