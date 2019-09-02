Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Новости «24 часа» Общество Школы в Беларуси

115 тысяч первоклассников и 8 школ-новостроек. Торжественные линейки 2 сентября прошли по всей стране

02.09.2019 - 09:35

Новости Беларуси. Встречай, школа! Торжественные линейки 2 сентября проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За парты сядут 115 тысяч первоклассников, и это на 5 тысяч больше, чем в 2018 году. Первый сентябрь встретят и 8 школ-новостроек. В Бресте сегодня первый звонок прозвенит в стенах самого большого учебного заведения региона. В новой школе встретят 1700 ребят.   

Мне понравилось то, что в школе очень много места, чтобы играть. Есть там, где поразговаривать с друзьями.   

Дмитрий Дыдышко, житель Бреста:
Строили с применением всех современных норм. Видно, что и подъемники есть для инвалидов. Это тоже правильно сделано. Территория обалденная просто. И велосипедная парковка.   

Одних только первых классов в новой школе будет почти два десятка. В их распоряжении просторная спортивно-игровая зона под открытым небом. Есть тренажеры, теннисные корты, площадки для футбола, баскетбола, волейбола, хоккея и не только.   

Заниматься спортом здесь одновременно и не мешая друг другу смогут до 10 классов.   

Юлия Дульская, жительница Бреста:
Все сделано по самым современным технологиям. Сама работаю в новом садике. В прошлом году мы открывались. Тоже все на том же уровне. Все в современном стиле для детей, поэтому мы безумно рады, что попали в эту школу.    

Есть в школе залы для гимнастики, хореографии, лекционные и актовые залы. Всего порядка 100 кабинетов. На всех учительских столах установлены компьютеры. Предусмотрено все необходимое и для детей с особенностями развития.   

Люди в материале: Дмитрий Дыдышко, Юлия Дульская
﻿

Александр Лукашенко потребовал, чтобы в школах все дети получали одинаковое питание

﻿

Новости Беларуси. Александр Лукашенко прошел по школе. Заглянул в столовую, где ознакомился с меню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Образование – это единый процесс, в котором участвуют дети, родители и учителя. Александр Лукашенко принял участие в открытии новой школы в Минске  

Президент потребовал, чтобы все дети получали одинаковое питание. Дело в том, что стоимость обедов оплачивают родители, но для некоторых учеников, например, из многодетных семей, расходы компенсирует государство.

То есть для детей оно получается бесплатным, но по стоимости есть ограничения. Отсюда и разница в выборе блюд.

Президенту показали спортивные залы, классы для трудового обучения. Пообщался Александр Лукашенко также с родителями школьников.

«Это было классно». Президент Беларуси провел первый урок для старшеклассников в новой школе Минска (читать далее). 