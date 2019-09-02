115 тысяч первоклассников и 8 школ-новостроек. Торжественные линейки 2 сентября прошли по всей стране
Новости Беларуси. Встречай, школа! Торжественные линейки 2 сентября проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За парты сядут 115 тысяч первоклассников, и это на 5 тысяч больше, чем в 2018 году. Первый сентябрь встретят и 8 школ-новостроек. В Бресте сегодня первый звонок прозвенит в стенах самого большого учебного заведения региона. В новой школе встретят 1700 ребят.
Мне понравилось то, что в школе очень много места, чтобы играть. Есть там, где поразговаривать с друзьями.
Дмитрий Дыдышко, житель Бреста:
Строили с применением всех современных норм. Видно, что и подъемники есть для инвалидов. Это тоже правильно сделано. Территория обалденная просто. И велосипедная парковка.
Одних только первых классов в новой школе будет почти два десятка. В их распоряжении просторная спортивно-игровая зона под открытым небом. Есть тренажеры, теннисные корты, площадки для футбола, баскетбола, волейбола, хоккея и не только.
Заниматься спортом здесь одновременно и не мешая друг другу смогут до 10 классов.
Юлия Дульская, жительница Бреста:
Все сделано по самым современным технологиям. Сама работаю в новом садике. В прошлом году мы открывались. Тоже все на том же уровне. Все в современном стиле для детей, поэтому мы безумно рады, что попали в эту школу.
Есть в школе залы для гимнастики, хореографии, лекционные и актовые залы. Всего порядка 100 кабинетов. На всех учительских столах установлены компьютеры. Предусмотрено все необходимое и для детей с особенностями развития.
Александр Лукашенко потребовал, чтобы в школах все дети получали одинаковое питание
Новости Беларуси. Александр Лукашенко прошел по школе. Заглянул в столовую, где ознакомился с меню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Образование – это единый процесс, в котором участвуют дети, родители и учителя. Александр Лукашенко принял участие в открытии новой школы в Минске
Президент потребовал, чтобы все дети получали одинаковое питание. Дело в том, что стоимость обедов оплачивают родители, но для некоторых учеников, например, из многодетных семей, расходы компенсирует государство.
То есть для детей оно получается бесплатным, но по стоимости есть ограничения. Отсюда и разница в выборе блюд.
Президенту показали спортивные залы, классы для трудового обучения. Пообщался Александр Лукашенко также с родителями школьников.
«Это было классно». Президент Беларуси провел первый урок для старшеклассников в новой школе Минска (читать далее).