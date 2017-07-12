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12 июля на форуме ВАРП Президент Беларуси встретился с Послом доброй воли ЮНЕСКО

12.07.2017 - 14:46

Новости Беларуси. Так же Александр Лукашенко президентом Всемирной ассоциации русской прессы Виталием Игнатенко и ответственным секретарем ассоциации, первым заместителем гендиректора информагентства ТАСС Михаилом Гусманом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече речь шла о роли СМИ в современном мире, об инициативах, выдвинутых Беларусью во время летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Александр Лукашенко также дал краткое интервью агентству ТАСС.


Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.

12 июля на форуме ВАРП Президент Беларуси встретился с Послом доброй воли ЮНЕСКО

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