12 июля на форуме ВАРП Президент Беларуси встретился с Послом доброй воли ЮНЕСКО

Новости Беларуси. Так же Александр Лукашенко президентом Всемирной ассоциации русской прессы Виталием Игнатенко и ответственным секретарем ассоциации, первым заместителем гендиректора информагентства ТАСС Михаилом Гусманом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече речь шла о роли СМИ в современном мире, об инициативах, выдвинутых Беларусью во время летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Александр Лукашенко также дал краткое интервью агентству ТАСС.



Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.