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12 июля в Беларуси начался прием документов в вузы

12.07.2017 - 09:57

Новости Беларуси. Тем абитуриентам, которые хотят получать высшее образование бесплатно, определится с профессией необходимо до следующей недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прием документов на бюджетную форму обучения (очную и заочную) завершится 17 июля.

Немного больше времени есть у тех, кто планирует поступить на платную форму обучения. Так, прием документов завершится 4 августа. В силовых вузах на платную основу документы будут принимать до 31 июля, в творческих – до 2 августа.

12 июля в Беларуси начался прием документов в вузы

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