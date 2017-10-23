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12-летняя девочка погибла в Копыльском районе: кадры с места аварии

23.10.2017 - 17:38

Новости Беларуси. 12-летняя девочка погибла в аварии в Копыльским районе. По предварительной информации, 58-летний житель Солигорска не справился с управлением: машину занесло, и она перевернулась.

Водитель получил травмы, а пассажирка – его внучка – скончалась на месте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Артем Лавриенко, главный инспектор управления и координации управления ГКСЭ по Минской области:
Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Экспертам предстоит ответить на вопросы об обстоятельствах ДТП, техническом состоянии транспортного средства на предмет наличия неисправностей, которые существовали до момента ДТП и могли послужить причиной данной трагедии.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии, однако уже сейчас известно: водитель и его пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности.

12-летняя девочка погибла в Копыльском районе: кадры с места аварии

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