12 сентября в Нью-Дели основной переговорный день для Беларуси и Индии на высшем уровне

Новости Беларуси. Александр Лукашенко проведет 12 сентября переговоры и ряд официальных встреч с руководством Индии. Планируется, что в центре внимания окажутся почти все сферы, которые представляют взаимный интерес для стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне в Нью Дели стартовал белорусско-индийский бизнес форум, где уже первый рабочий день закончился подписанием десятка контрактов. Такой экономический фон, безусловно, должен послужить хорошей основой для сегодняшних переговоров.

Ольга Юруть, СТВ:

Сегодня в Нью-Дели основной переговорный день на высшем уровне в отношениях Беларуси и Индии. Официальный визит Александра Лукашенко продолжается.

Поздно вечером 11 сентября борт номер один приземлился на авиабазе ВВС Индии

(именно здесь обычно встречают высоких гостей из иностранных государств). Глава белорусского государства с практически равными промежутками времени уже дважды посещал Индию с визитами – в сентябре 1997 и апреле 2007 года.

Тем временем белорусские и индийские компании уже подсчитывают прибыль от подписанных накануне контрактов. В совместном бизнес-форуме в Нью-Дели участвовали полторы сотни бизнесменов, подписали 10 соглашений и меморандумов.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Такие форумы полезны, когда ты встречаешься с конкретными людьми, заинтересованными в той или иной продукции. Вот сотрудничество в фармацевтике – это очень важно для нас, и в легкой промышленности.

Я иногда задаюсь вопросом: а почему мы, например, не производим джинсовые ткани в Беларуси? Не производим, не шьем с технологиями джинсовую одежду, брюки, куртки, рубашки и все остальное? Вот в легкой промышленности Индия тоже продвинута, потому что имеет сырьевую базу, свой хлопок. Тоже можно и нужно обсуждать это.

Сейчас модно нано-, биотехнологии и так далее, и так далее. Все вот здесь вот есть, есть сферы для сотрудничества.

12 сентября глава государства проведет переговоры и ряд официальных встреч с руководством Индии: президентом и премьер-министром. На повестке развитие белорусско-индийского сотрудничества в торгово-экономической, политической, научно-технической и гуманитарной сферах. Речь пойдет и о туризме. Также стороны готовы обсудить и взаимодействие Беларуси и Индии в формате евразийской интеграции, новые возможности для инвестиционного сотрудничества.

Ольга Юруть:

Соглашения, договоры, меморандумы. По итогам переговоров в Нью-Дели сегодня ожидается подписание более десятка документов.