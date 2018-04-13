13 апреля в Петербурге представят проект модельного Кодекса о культуре СНГ

Новости Беларуси. На заседании Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ в Думском зале Таврического дворца в Санкт-Петербурге 13 апреля будет представлен проект модельного Кодекса о культуре Содружества Независимых Государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, подобный уже существует в нашей стране. Делегацию Беларуси на встрече парламентариев возглавляет председатель Палаты представителей.

Накануне Владимир Андрейченко встретился с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Речь шла о том, как приблизить работу Межпарламентской ассамблеи к современным реалиям с учетом установок, данных главами государств, и ожиданий народов стран Содружества.