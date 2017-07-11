новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

13 июля на Аллее славы в Витебске откроют именную звезду Тамары Гвердцители

11.07.2017 - 20:59

Новости Беларуси. На «Славянском базаре» в Витебске признание получат не только юные, но и уже состоявшиеся артисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия БУТ, СТВ:
С 2005 года специальную награду Президента Беларуси «Через искусство к миру и взаимопониманию» получили 12 артистов и коллективов. Алла Пугачева, София Ротару, Александра Пахмутова, Валерий Леонтьев и многие другие. Здесь, на аллее звезд, которая уже превратилась в площадь, появились именные плиты с латунными васильками.

Стало известно и имя 2017 года – это Тамара Гвердцители. И ее звезду откроют уже в четверг.

13 июля на аллее славы в Витебске откроют именную звезду Тамары Гвердцители

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Хулио Иглесиас-младший, Григорий Лепс, Егор Крид и «Руки Вверх»: кто выступит на «Славянке-2017»
Хулио Иглесиас-младший, Григорий Лепс, Егор Крид и «Руки Вверх»: кто выступит на «Славянке-2017»
Славянский базар-2017. Гости фестиваля могут увидеть слуцкие пояса из частных коллекций
Славянский базар-2017. Гости фестиваля могут увидеть слуцкие пояса из частных коллекций
Впервые победитель детского музыкального конкурса «Витебск-2017» будет открывать фестиваль
Впервые победитель детского музыкального конкурса «Витебск-2017» будет открывать фестиваль
«Конечно же, надеюсь на победу»: первый день детского музыкального конкурса «Витебск-2017» пройдет 11 июля
«Конечно же, надеюсь на победу»: первый день детского музыкального конкурса «Витебск-2017» пройдет 11 июля
Грандиозное шоу Зары и город мастеров: что публиковали гости «Славянского базара» 10 июля (обзор соцсетей)
Источник фото: instagram.com/zara_music/?hl=ru
Не хватит всех слов, чтобы выразить благодарность за столь тёплый приём: Зара о сольном концерте на «Славянском базаре»
Егор Шаранков
Егор Шаранков и Мария Магильная представят Беларусь на «Славянском базаре в Витебске-2017»
Витебск готовится к официальному открытию «Славянского базара»
Витебск готовится к официальному открытию «Славянского базара»
Все новости по теме Славянский базар в Витебске-2017
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru