новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

13 лет колонии с конфискацией имущества: приговор мужчине, нападавшему на таксистов в Минске

28.06.2017 - 14:43

Новости Беларуси. 13 лет колонии с конфискацией имущества. Минский городской суд огласил приговор мужчине, нападавшему на столичных таксистов. Он признан виновным сразу по двум статьям уголовного кодекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем защита с таким решением не согласна. Приговор пока не приобрел законную силу и может быть обжалован.

Леонид Ясенович, адвокат обвиняемого:
Покушения на убийство нет, потому что все собранные по делу доказательства, которые были исследованы в рамках уголовного процесса, свидетельствует об обратном отсутствии умысла и лишения жизни человека.

Уроженец Волковыска вышел на большую дорогу в ноябре прошлого года. Он садился в машину, как говорится, «от борта» и просил подвезти его по нужному адресу. Приехав, пассажир нападал на водителей, нанося им удары ножом, и пытался завладеть выручкой. Один из таксистов, несмотря на ранения, смог оказать сопротивление. Вскоре его обидчика задержали.

13 лет колонии с конфискацией имущества: приговор мужчине, нападавшему на таксистов в Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Могилеве была найдена мертвой семейная пара
Мария чудом выжила в бойне под Тверью
«Зашел в дом и сразу убил семейную пару, потом 92-летнюю бабушку»: девушка, выжившая в бойне под Тверью, рассказала о трагедии
Фото Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Читать полностью: http://www.belta.by/incident/view/meshok-s-chelovecheskimi-ostankami-najden-na-pole-v-rogachevskom-rajone-250769-2017/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна
Мешок с человеческими костями нашли в Рогачевском районе
В доме Джона Леннона в Ливерпуле убили женщину с двумя детьми
Тройное убийство в доме Джона Леннона: что известно о трагедии
Леонид Богдан с супругой
16-летнему подростку из Слонима, убившему дедушку и бабушку, предъявлено обвинение
Юлия Гончарова
СК об убийстве скульптора и его жены в Слониме: сказать, что поводом послужила именно электронная сигарета, будет неверным
В Минске расследуют смерть семейной пары от огнестрельных ранений
Леонид Богдан с супругой
Убил из-за сигареты? В Слониме 16-летний подросток жестоко расправился с бабушкой и дедушкой
Все новости по теме Убийство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru