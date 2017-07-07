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135 лет со дня рождения Янки Купалы исполняется 7 июля

07.07.2017 - 10:23

Новости Беларуси. 7 июля исполняется 135 лет со дня рождения одного из самых талантливых поэтов в истории белорусской литературы Янки Купалы. По случаю юбилея в Минске состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику песняра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А 8 июля на малой родине классика пройдет национальный праздник поэзии. Вот уже почти полвека в этот день Вязынка собирает гостей со всего мира. На этот раз купаловская лирика зазвучит голосами ансамблей «Песняры» и «Неруш». Услышит публика и произведения современных авторов. Гости также смогут посетить книжную и ярмарку ремесел.

135 лет со дня рождения Янки Купалы исполняется 7 июля

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