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1:4. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли омскому «Авангарду»

27.09.2017 - 21:50

Новости Беларуси. Минское «Димано» на минорной ноте завершило выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Омске «зубры» встречались с хоккеистами «Авангарда» и потерпели разгромное поражение – 1:4.

К положительным моментам матча отнесем первую в КХЛ шайбу молодого белорусского форварда Егора Шаранговича. Теперь в активе минского клуба 17 очков после 16 проведенных встреч.

Клуб занимает 11 место в Западной конференции.

«Димано» возвращается домой. В начале следующей недели проведет на «Минск-Арене» два матча. 2 октября команда Горди Дуайера сразится с московскими данамовцами. 4 октября – с хоккеистами «Барыса».

Источник фото: https://hcdinamo.by/news/foto/avangard-dinamo-minsk-zavershenie-sibirskogo-turne/

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Источник фото: https://hcdinamo.by
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