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14 июня. Новые цифры по коронавирусу в Беларуси опубликовал Минздрав

14.06.2020 - 14:38

Новости Беларуси. В Беларуси к 14 июня вылечились и выписаны из больниц 30 103 пациента, у которых ранее был подтверждён COVID-19.

Согласно сведениям Минздрава, в республике инфекция зарегистрирована у 53 973 человек. За весь период её распространения на территории страны скончались 308 пациентов с хроническими заболеваниями, отягощёнными коронавирусом.

К настоящему моменту в Беларуси сделано 733 788 теста на COVID-19.

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Выздоровели 30 103 пациента. Данные по коронавирусу в Беларуси на 14 июня

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Новости Беларуси. Данные Минздрава на 14 июня по ситуации с COVID-19. Количество победивших болезнь снова превысило число новых случаев заражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому дню из больниц выписаны 30 103 пациента. Одним из самых достоверных способов диагностики вируса остается тестирование.

На 14 июня в лабораториях страны проведено почти 734 тысячи исследований. С положительным результатом зарегистрированы 53 973 человека. Во многих случаях болезнь протекает в легкой форме. Но, к сожалению, иногда вирус оказывается сильнее. С момента вспышки COVID-19 в Беларуси умерли 308 пациентов, у которых были хронические заболевания и выявлена коронавирусная инфекция.