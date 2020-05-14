14 мая. Опубликованы новые цифры по коронавирусу в Беларуси
Новости Беларуси. По состоянию на 14 мая в Беларуси проведено 308 156 тестов на коронавирусную инфекцию.
Как сообщает Минздрав, зарегистрировано 26 772 человека с положительным тестом на COVID-19. К настоящему моменту вылечились и выписаны из больниц 8 168 пациентов, у которых ранее был подтверждён коронавирус.
За всё время распространения инфекции на территории Беларуси умер 151 пациент с рядом хронических заболеваний, отягощённых COVID-19.
Четыре дня реанимации и пять недель восстановления.
Житель Гомеля о том, как переболел коронавирусом – здесь подробнее.
Уровень государственный, истории личные. Анонс телепроекта «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе»
Новости Беларуси. «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе». На важные вопросы о коронавирусе врачи-вирусологи и эпидемиологи ответят в эфире телеканала СТВ. Мнение экспертов и статистика. Но самое важное, о чем мы расскажем – это истории тех, кто прямо или косвенно столкнулся с коронавирусом.
Игорь Позняк, СТВ:
Борьба за каждую жизнь. Противостояние вирусу. Уровень государственный, истории личные.
«Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе». СТВ, 14 мая, 20:30.