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15 государств намерены усилить свой контингент в Афганистане

29.06.2017 - 16:15

Новости Афганистана. Усилить свой контингент в Афганистане намерены 15 государств-участников миссии «Решительная поддержка» НАТО. По словам генерального секретаря альянса, ожидаются обязательства и от других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ранее военное командование НАТО пришло к выводу, что для помощи афганским силовикам требуется еще несколько тысяч военнослужащих. Однако окончательное решение еще не принято. Процесс сбора сил продолжается.

Отметим, вновь принимать участие в боях блок не намерен.

15 государств намерены усилить свой контингент в Афганистане

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