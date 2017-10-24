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15 килограммов марихуаны нашла милиция в гараже витебчанина

24.10.2017 - 10:27

Новости Беларуси. Около 15 килограммов марихуаны стоимостью в 200 тысяч долларов изъяли оперативники у неработающего витебчанина. В его квартире и гараже хранились пакеты и мешки с кустами высушенной конопли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, 43-летний житель областного центра занимался продажей наркотического средства. Из незаконного оборота было изъято более 60 тысяч разовых доз.

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
Информация о том, что 43-летний житель областного центра занимается выращиванием, изготовлением, хранением и реализацией наркотического средства в ходе детальной проверки подтвердилась. Витебчанин при силовой поддержке ОМОНа был задержан недалеко от места проживания. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению возможных сообщников преступного бизнеса. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

К слову, сначала года только в Витебской области изъято более 50 килограммов марихуаны.

15 килограммов марихуаны нашла милиция в гараже витебчанина

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