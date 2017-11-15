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15 ноября грандиозное шоу «Золотая коллекция белорусской песни» приедет в Молодечно

15.11.2017 - 09:41

Новости Беларуси. «Золотая коллекция белорусской песни» вновь отправляется в путешествие по стране. Проект телеканала СТВ настолько полюбился зрителям, что все с нетерпением ждут новой встречи с любимыми артистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И вот 15 ноября после аншлаговых концертов в Солигорске, Бобруйске, Гомеле и Полоцке грандиозное музыкальное шоу приедет в Молодечно. Яркие номера, лучшие песни и любимые артисты. На сцену выйдут коллективы, которые знают и любят не только в Беларуси, но и за ее пределами: «Сябры», «Бяседа», «Харошки», Николай Скориков, Ирина Дорофеева, Леонид Борткевич и многие другие.

Всего в трехчасовом шоу несколько десятков белорусских хитов на все времена.

15 ноября грандиозное шоу «Золотая коллекция белорусской песни» приедет в Молодечно

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