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«15-ти безработным выделены субсидии в 2016 году для открытия своего дела»: как в Клецком районе помогают начать

23.08.2017 - 17:20

Новости Беларуси. Субсидии безработным на открытие собственного бизнеса выделяют в Минской области. Можно без проблем подать документы и записаться в ряды индивидуальных предпринимателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Причем зарегистрировать свое дело возможно всего за 1 день. Процедура максимально упрощена – было бы желание. И, судя по всему, оно у жителей столичного региона есть.

Лилия Дьяченко, главный специалист отдела экономики Клецкого райисполкома:
В районе в последние годы наблюдается тенденция уменьшения количества субъектов малого предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей. Но вместе с тем люди регистрируются, идут в малый бизнес.

Со стороны государства, конечно, осуществляется поддержка, в том числе и безработных граждан, которым ежегодно выделяются денежные средства для самозанятости.

В 2016 году 15-ти безработным выделены субсидии для организации собственного дела. В текущем году уже 4 безработным выделены такие субсидии, что помогает первоначально открыть свое дело.

А с сентября бизнесменам-новичкам будут помогать и с открытием расчетного счета. Ходить для оформления в банк больше не понадобится: этот вопрос будут решать параллельно с регистрацией. Главное – заранее определиться с финансовым учреждением, где будет расчетный счет.

«15-ти безработным выделены субсидии в 2016 году для открытия своего дела»: как в Клецком районе помогают начать

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