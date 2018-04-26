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150-я победа. Мадридский «Реал» обыграл «Баварию» в полуфинальном матче Лиги чемпионов

26.04.2018 - 11:04

Новости Беларуси. Мадридский «Реал» одержал победу над мюнхенской «Баварией» в полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Испанский клуб обыграл соперника в гостях со счетом 2:1. Первый гол на 28 минуте забил игрок ФК «Бавария» Джошуа Киммих, в конце первого тайма на 44 минуте у «Реала» отличился Марсело, а на 57 – Марко Асенсио.

Впервые в этом розыгрыше Лиги чемпионов гол на поле не забил звезда «Реала» – португалец Криштиану Роналду. Однако для испанской команды победа в этом матче оказалась 150 в рамках Лиги чемпионов.

Ответная игра состоится в Мадриде 1 мая.

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