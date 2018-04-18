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18 апреля. Что было: Молдавский визит / Молочный вопрос / За маму

18.04.2018 - 23:12

Визит в Молдову

Начался первый день официального визита Президента Беларуси в Молдову. Кишинев встречал радушно. И даже не потому, что это уже четвертая поездка сюда Александра Лукашенко за годы его президентства. Иначе и быть не могло. Мы ни при каких зигзагах молдавской политики не поворачивались спиной к этой стране. Беларусь для Молдовы – очень выгодный партнер. Много лет подряд мы закупаем 25% всего объема молдавского экспорта вин и коньяков.  Мы тут впереди всех. Наш рынок для них второй по поставкам плодов и овощей. В целом же статистика показывает товарооборот за прошлый год в 220 млн. долларов, из них почти 140 млн. заработала Беларусь. Мы продаем Молдове колесную и бытовую технику, нефтепродукты, молочку и всякого разного понемногу.

А надо бы больше! И это была одна из главных тем переговоров Александра Лукашенко с коллегой Игорем Додоном. 


Фото: president.gov.by/ru/

Обеим экономикам сегодня нелегко выкручиваться, а потому интересы совпадают. Партнеры будут стремиться к  наращиванию взаимных поставок. Лукашенко заверил, что Беларусь готова к сотрудничеству во всех сферах, вплоть до ВПК, если нужно.

Крутые берега молочной реки

Форум «Беларусь молочная» открылся в Минске. Среди прочего много говорили о качестве молочки. Если в Казахстане и Украине белорусское молоко пьют с удовольствием, то в России такое же часто вызывает «несварение». Россельхознадзор якобы находит в нем вредные вещества и поэтому отказывается брать. В результате в прошлом году поставки россиянам сократились на 13 процентов. Нынешний год также начался с ограничений. 

Глава Минсельхозпрода Леонид Заяц сообщил на форуме, что 20 апреля едет со специалистами в Москву разбираться с мясо-молочными претензиями и рассчитывает на позитив. Аргументы есть: Беларусь поставляет молоко в 45 стран мира и занимает лидирующие позиции по экспорту. Раз берут нашу продукцию, значит, она качественная. Если у россиян другое на уме, будем искать другие рынки, как недавно заявил Глава государства.

За маму

В Жодино следователи возбудили «цветочное дело». Местный житель спокойно вел бизнес умершей 7 лет назад матери, продавал цветы. Преемственность поколений могла быть оправданной, но только не в этом случае. 30-летний парень то ли по простоте душевной, то ли умысла ради, а то и от непреходящей скорби по покойнице все это время не регистрировал фирму на себя. До последнего действовал от имени мамы и использовал старые реквизиты, пока его не «накрыли» за незаконное предпринимательство.

Напомним, погорел «за маму» и столичный 74-летний дедуля. Правда, когда он затевал свою авантюру, ему было 44 года. Все эти тридцать лет он как часы приходил в банк с честным выражением лица и получал по доверенности мамину пенсию. Соцработников уверял, что старушка хоть и 1904 года рождения, но в добром здравии и теперь в деревне. И все долго верили. Журналисты тоже. И только по причине отсутствия пенсионерки в городе в крупнейших изданиях и на популярных порталах в заметках об очередной годовщине старейшей жительницы Минска не появилось ее фото. На самом деле бабушка покинула этот мир еще в 1988 году. А вот «доход» сына составил более 100 тысяч рублей и до 7 лет колонии с конфискацией.

18 апреля. Что было, то было

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