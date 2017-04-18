18 апреля – Всемирный день радиолюбителя

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – коллекционер-рестовратор радиоприёмников Валерий Манюк.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – коллекционер-рестовратор радиоприёмников Валерий Манюк.
|Житель Узды собрал уникальную коллекцию советских часов
|Уникальная коллекция ретро магнитофонов Дмитрия Егеря
|Молчаливые свидетели веков в частной коллекции: Игорь Сурмачевский собрал уникальные артефакты
|Жизнь в маках: журналист Ася Поплавская собирается уникальную «маковую» коллекцию
|Елочные игрушки: история и особенности в уникальной коллекции реставратора Натальи Ковалевой
|Игорь Борисевич, владелец самой большой коллекции патефонов и граммофонов в программе «УТРО» на СТВ
|Эксперты белорусской филателии Лев Колосов и Сергей Пилипович
|Лапти, сапожки, пуанты, туфельки Золушки: коллекция миниатюрной обуви Людмилы Коноховой