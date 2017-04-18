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18 апреля – Всемирный день радиолюбителя

18.04.2017 - 10:29

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – коллекционер-рестовратор радиоприёмников Валерий Манюк.

Валерий Манюк и ведущие СТВ

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