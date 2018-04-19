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19 апреля. Что было: СМИ. Поправки/ Праздник бывших земляков/ Дело Коржича

19.04.2018 - 23:53

Сайты запишут в СМИ

Поправки в закон о СМИ, о которых давно и нервно судачили, обсудили белорусские парламентарии. Что из нового пройдет, а что нет, депутаты и сами пока не скажут, изменения приняты только в первом чтении. Но интересующийся народ уже сегодня морально готов к следующему. Интернет-ресурсы должны будут зарегистрировать себя как СМИ. Тогда их работники получат статус журналистов с правом свободного получения информации и защиты. Придется признаваться в авторстве текстов и комментариев, модерировать форумы. За нарушение Мининформ будет карать соцсети блокировками, ограничивать доступ к сайтам. Вводятся запреты на распространение информации, которая пропагандирует самоубийство. Принимаются меры по защите прав несовершеннолетних. Закон обяжет телеканалы иметь в объеме вещания 30 процентов национального контента. Каким в итоге явится миру новый закон, пока не у кого спросить. Министр информации Александр Карлюкевич предупредил, что у депутатов еще остаются вопросы. 

Юбилей страны земляков

Сегодня у израильтян великое торжество – День независимости. И хотя декларация ООН об образовании Израиля была провозглашена 14 мая, в этом году евреи поднимают бокалы именно 19 апреля. Каждый год дата немножко меняется. Ну, у них так заведено. 

С 70-летием независимости главу государства Реувена Ривлина поздравил телеграммой Александр Лукашенко. Он справедливо подчеркнул общность судеб белорусов и евреев, пожелал здоровья коллеге и, конечно же, процветания дружественному народу. Упомянул и о том, что первый Президент Израиля Хаим Вейцман – наш земляк, из Мотоля Ивановского района. Кстати, чем не повод с чувством гордости за Беларусь продолжить список именитых земляков. Итак, кто не знает: третьим президентом Израиля был Залман Шазар из Мира, девятым – Шимон Перес из д. Вишнево Воложинского района. Премьер-министрами были брестчанин Менахем Бегин и Ицхак Шамир из Ружан, Гольда Меир росла в Пинске у бабушки. А еще министры, военачальники, ученые – нобелевские лауреаты, известные дипломаты и артисты, да и тысячи простых евреев когда-то жили по соседству с нашими предками, но по зову крови убыли на ПМЖ в собственную страну. Случается, и сейчас уезжают семьями. Так уже 70 лет евреи собираются под свои знамена с синей звездой Давида. 

Дело закрыто

Следственный комитет объявил о завершении предварительного расследования дела Коржича.  По заключению следствия, солдата довели до самоубийства его командиры-сержанты. Из трех версий остановились на этой. Следственный эксперимент показал, что парень мог повеситься, связав себе ноги и натянув на голову майку. По следам трагедии в Печах было возбуждено 15 уголовных дел, из которых три в отношении этого преступления, расследование остальных еще идет. 

19 апреля. Что было: СМИ. Поправки/Праздник бывших земляков/Дело Коржича

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