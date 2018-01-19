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19 января в Минске проходит III съезд общественного объединения «Белая Русь»: какие вопросы обсудят

19.01.2018 - 11:21

Новости Беларуси. Вопросы развития обсудят на III  съезде общественного объединения «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он проходит 19 января в Национальной библиотеке. На повестке дня – избрание председателя. Не исключается и возможное преобразование организации в политическую партию.

Объединение «Белая Русь» образовано в 2007 году. За годы существования оно стало не просто самым крупным в стране, а по-настоящему влиятельным. Социальные проекты, наука, экономика, культурная и общественная жизнь – «Белая Русь» объединяет представителей разных сфер по всей стране. Организация также занимается созданием новых рабочих мест, поддержкой молодежи и привлечением регионов в общественно-политическую жизнь.

19 января в Минске проходит III съезд общественного объединения «Белая Русь»: какие вопросы обсудят

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