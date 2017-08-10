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2 километра над землёй: что такое аэрошют?

10.08.2017 - 12:12

Парить в небе в окружении любопытных птиц, которые принимают тебя за своих собратьев. Это не мечта, а реальность. Достаточно подняться ввысь на диковинном летательном аппарате под названием аэрошют.

Сергей и Александр Левченко – отец и сын. За плечами главы семейства – годы службы за штурвалом вертолёта Ми-2. Любовь к полётам передалась и сыну. Теперь семейный тандем отдыхает от праздной суеты, сидя в кабине собственного аэрошюта.

Высота, на которую способен подняться аэрошют составляет от нескольких метров до 2 километров. Но гораздо интереснее парить в открытой кабине примерно в полукилометре над землей. Можно с любопытством разглядывать местные пейзажи и даже покружиться в воздушном танце с птицами. Чувствовать ветер на своём лице и ощущать полную свободу.

Аэрошют

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