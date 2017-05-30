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2-й Чемпионат Европы по шашкам-64 среди спортсменов с ограниченными возможностями прошёл в Гомеле

30.05.2017 - 10:42

Недавно в Гомеле под эгидой Международной федерации шашек прошел 2-й чемпионат Европы по шашкам-64 среди спортсменов с ограниченными возможностями. И успех на этих соревнованиях праздновала Беларусь! Наша сборная завоевала золото в общекомандном зачете.

И сегодня мы имеем честь пообщаться с заместителем председателя общественной организации «Белорусская федерация шашек», международным арбитром Александром Анисько, а также с одним из главных героев чемпионата – серебряным призером в личном зачете Виктором Винокуровым.

Александр Анисько, Виктор Винокуров

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