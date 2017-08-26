2 золота завоевали белорусы на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Новости Беларуси. Два золота завоевали 26 августа представители Беларуси на проходящем в Чехии чемпионате мира по гребле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сначала не знала равных в заезде байдарок-одиночек Ольга Худенко (речь про дистанцию 500 метров).

На финише белоруска почти на три десятых секунды опередила Лизу Кэррингтон из Новой Зеландии. Бронза же досталась датчанке Эмме Йоргенсен, которая проиграла нашей Ольге целых две секунды.

Церемония награждения. Белоруска Ольга Худенко в центре. Источник фото: ICF

Вскоре еще одну золотую награду записал в белорусский актив Артем Козырь.

Минчанин опередил всех соперников в финале 200-метрового заезда каноэ-одиночек. Вместе с ним на подиум поднялись гребец из Грузии (у него серебро) и представитель Ирана, добывший бронзу.