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19 июня в репетиции парада ко Дню Победы задействуют более 100 человек

19.06.2017 - 20:29

Новости Беларуси. Чеканный шаг и виртуозное исполнение строевых приемов. Подготовку к празднованию Дня Независимости продолжают белорусские военнослужащие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через несколько часов у стелы «Минск – город-герой» пройдет репетиция пеших расчетов.

В ней задействуют более 100 человек. Расстановку сил ведут и телевизионщики.

Наш канал совместно с коллегами будет задействован в трансляции масштабного события.

Лучшие точки для видеокамер, картинку с которых увидят миллионы зрителей, выбирают уже 20 июня.

Отмечу, что на время репетиции проспект Победителей от Даумана до Машерова будет закрыт для движения, в том числе общественного транспорта.

19 июня в репетиции парада ко Дню Победы задействуют более 100 человек

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