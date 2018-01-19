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«20 лет казахстанского стажа мне в Беларуси не засчитали»: медсестра 31 год проработала в 4 странах и осталась без пенсии

19.01.2018 - 18:23

Пенсия – пенс и я – это всё, что остаётся после трудового стажа. А вот героине сюжета программы «Открытый разговор» не до шуток. Ведь она на пенсии, в буквальном смысле, рискует остаться без единого пенса, а точнее, рубля.

Татьяна Полозова в медицине с 1984 года.

Сразу после учёбы уроженка Казахстана работала медсестрой в Калининграде. Муж – военный, поэтому пришлось изрядно поколесить – на тысячи километров. Сначала в Монголию, потом в Забайкальский край, а следом – и Брест. 
Татьяна Полозова:
Столько трудностей нужно было пережить. Устраиваться всё время на новую работу, привыкать к новому коллективу. Но, тем не менее, всегда старалась работать.

Работала не на последнем счету.

Много благодарностей. Много людей, которые меня помнят, которым я оказывала и экстренную помощь.

Послужной список впечатляет: массажист, физиомедсестра, фельдшер, медсестра стоматологии.

Фактический трудовой стаж Татьяны Полозовой – 31 год.

Однако большую его часть гражданка Беларуси заработала в Казахстане. А это, как выяснилось, не в счёт.
Татьяна Полозова:
20 лет казахстанского стажа мне, вообще, не засчитали здесь, в Беларуси. Хотя, на момент распада мы оставались гражданами Беларуси. Мы приехали, нам восстановили в течение года. Я получила документы, получила гражданство белорусское. Получила регистрацию, устроилась опять на работу.

Вот такая сухая и бессердечная арифметика.

Медика с 30-летним стажем работы сразу в четырёх странах ждёт старость, которая совсем не в радость.
Татьяна Полозова:
Теперь, в 55 лет пришло время выхода на пенсию.

И я остаюсь за бортом – без пенсии.

Документы были оформлены. И в пенсии мне отказали. Сказали, что я могу получить только страховую социальную пенсию в 60 лет в размере 98 рублей.

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Пенсионный стаж в Беларуси: «Открытый разговор»

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