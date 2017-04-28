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«20 лет прожили в служебной квартире и теперь выселяют, другого жилья у нас нет»

28.04.2017 - 21:03

Новости Беларуси. Есть ли возможность остаться в служебном жилье после смены места работы, рассказали в программе «Открытый разговор».

Галина (г.Витебск):
В служебной квартире прожили 20 лет. Муж поменял место работы и теперь нас выселяют. Другого жилья у нас нет. Что делать?

Дмитрий Гурский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Этот же вопрос – он не получается за 1 день. То есть, человек, когда заключает договор найма на какой-то организации, где он работал, ему предоставляли там служебное жильё. Он об этом знал. Он понимает, что он может стать по месту жительства или, сейчас, прописки в администрации, прийти в «одно окно», подать заявку и решать вопрос, становиться на арендное, как минимум, жильё.

И других вариантов не будет.

Татьяна Воробей, главный правовой инспектор труда Минской областной организации Профсоюза работников госучреждений:
Я хочу сказать, что законодатели, в том числе, наверное, и с позиции жалости, предоставили гражданам возможность перевести ведомственные жилые помещения и жилые помещения государственного сектора в приватизационные квартиры. То есть, государство дало право приватизировать. И люди должны были, при желании воспользоваться на льготных основаниях приватизацией до 1 июля 2016 года.

Всё о служебном жилье: «Открытый разговор»

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