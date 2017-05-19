новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

20 мая – Всемирный день заболеваний щитовидной железы

19.05.2017 - 12:02

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Ольга Салко, заместитель главного врача по организационно-методической работе Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Вопрос красоты и здоровья: как сделать тонкую талию и плоский живот?
Аллергия: как противостоять «чуме XXI века»?
Лечебная физкультура: базовые упражнения для укрепления здоровья
Геннадий Гуревич
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом: внедрение новой схемы лечения туберкулеза
Елена Курлянская
Елена Курлянская стала победительницей IХ Республиканского конкурса «Женщина года – 2016» в номинации «Женщины в науке»
Олег Калачик
Всемирный День почки отмечается во всём мире 9 марта
Компьютерный зрительный синдром: комплекс упражнений для глаз
9 февраля – Всемирный день стоматолога
Все новости по теме Консультация врача
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru