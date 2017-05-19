20 мая – Всемирный день заболеваний щитовидной железы

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Ольга Салко, заместитель главного врача по организационно-методической работе Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Ольга Салко, заместитель главного врача по организационно-методической работе Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения.
|Вопрос красоты и здоровья: как сделать тонкую талию и плоский живот?
|Аллергия: как противостоять «чуме XXI века»?
|Лечебная физкультура: базовые упражнения для укрепления здоровья
|24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом: внедрение новой схемы лечения туберкулеза
|Елена Курлянская стала победительницей IХ Республиканского конкурса «Женщина года – 2016» в номинации «Женщины в науке»
|Всемирный День почки отмечается во всём мире 9 марта
|Компьютерный зрительный синдром: комплекс упражнений для глаз
|9 февраля – Всемирный день стоматолога