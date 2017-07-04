новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

20 погибших: в Германии туристический автобус столкнулся с грузовиком

04.07.2017 - 11:54

Новости Германии. Крупное ДТП в Баварии. В результате столкновения туристического автобуса с грузовиком погибли около 20 человек. Еще более 30 туристов пострадали, их жизни ничего не угрожает, однако состояние некоторых из них тяжелое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По неизвестной пока причине автобус столкнулся с грузовиком и загорелся. Прежде чем на место прибыли спасатели, он успел выгореть дотла. Для транспортировки пострадавших были задействованы несколько вертолетов, работали более 200 медиков. Движение на том участке трассы было перекрыто на несколько часов. По данному делу продолжается следствие.

20 погибших: в Германии туристический автобус столкнулся с грузовиком
Крупное ДТП в Германии: автобус столкнулся с грузовиком
Фото. Крупное ДТП в Германии: автобус столкнулся с грузовиком
Крупное ДТП в Германии: автобус столкнулся с грузовиком
Фото. Крупное ДТП в Германии: автобус столкнулся с грузовиком
Крупное ДТП в Германии: автобус столкнулся с грузовиком
Фото. Крупное ДТП в Германии: автобус столкнулся с грузовиком
Крупное ДТП в Германии: автобус столкнулся с грузовиком
Фото. Крупное ДТП в Германии: автобус столкнулся с грузовиком

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Германии сошел с рельсов пассажирский поезд
В Германии сошел с рельсов пассажирский поезд
Причиной столкновения двух поездов в Баварии стал человеческий фактор
Причиной столкновения двух поездов в Баварии стал человеческий фактор
В Баварии лоб в лоб столкнулись два поезда
В Баварии лоб в лоб столкнулись два поезда: около десятка человек погибли, более ста - ранены
Два пассажирских поезда столкнулись в Германии
Два пассажирских поезда столкнулись в Германии: 8 человек погибли, около 150 ранены
От Ferrari практически ничего не осталось
Парень одолжил у друга Ferrari, чтобы покататься с девушкой, и погиб в страшной аварии
Авария в Германии
В Германии столкнулись автобусы из Польши и Украины: 9 человек погибли, 50 пострадали
Недалеко от Мюнхена перевернулся автобус с детьми
Недалеко от Мюнхена перевернулся автобус с детьми. Около 30 человек находятся в тяжелом состоянии
Авария на железной дороге в Германии
Авария на железной дороге в Германии. Электропоезд сошел с рельсов, 6 человек в больнице
Все новости по теме Авария в Германии
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru