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2017 год объявлен «Годом белорусской культуры» для Сардинии

06.03.2017 - 10:40

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Джузеппе Карбони, почётные консул Республики Беларусь в г.Кальяри (Сардиния), Марко Секки, помощник президента Автономного региона Сардиния по международному сотрудничеству.

Джузеппе Карбони

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