2017 год объявлен «Годом белорусской культуры» для Сардинии

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Джузеппе Карбони, почётные консул Республики Беларусь в г.Кальяри (Сардиния), Марко Секки, помощник президента Автономного региона Сардиния по международному сотрудничеству.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Джузеппе Карбони, почётные консул Республики Беларусь в г.Кальяри (Сардиния), Марко Секки, помощник президента Автономного региона Сардиния по международному сотрудничеству.
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