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21 лютага адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы

21.02.2020 - 09:54

Навіны Беларусі. Той момант, калі жыхары кожнай краіны свету імкнуцца гаварыць на сваёй роднай мове. Сёння адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы, устаноўлены ЮНЕСКА 20 гадоў таму для захавання моўнай і культурнай разнастайнасці ў свеце, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ. 

Варта адзначыць, што цiкавасць да нашай роднай мовы паступова расце. Зараз па-беларуску гавораць не толькі ў літаратурных колах. Яе актыўна ўжываюць у сферы бізнесу, рэкламе, а таксама ў інтэрнэт-прасторы.

Далучыўся да Дня роднай мовы і наш тэлеканал СТВ. 21 лютага мы таксама размаўляем па-беларуску. 

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