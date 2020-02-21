21 лютага адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы
Навіны Беларусі. Той момант, калі жыхары кожнай краіны свету імкнуцца гаварыць на сваёй роднай мове. Сёння адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы, устаноўлены ЮНЕСКА 20 гадоў таму для захавання моўнай і культурнай разнастайнасці ў свеце, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.
Варта адзначыць, што цiкавасць да нашай роднай мовы паступова расце. Зараз па-беларуску гавораць не толькі ў літаратурных колах. Яе актыўна ўжываюць у сферы бізнесу, рэкламе, а таксама ў інтэрнэт-прасторы.
Далучыўся да Дня роднай мовы і наш тэлеканал СТВ. 21 лютага мы таксама размаўляем па-беларуску.
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