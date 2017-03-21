новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

21 марта прошел 3 этап профсоюзного конкурса талантов «Новые имена»

21.03.2017 - 20:40

Новости Беларуси. «Новые имена» в сфере профсоюзов. 21 марта свои не только профессиональные, но и музыкальные способности демонстрировали участники областного этапа конкурса творческих талантов.

Для представителей самодеятельности это третий тур.

На сцене прозвучали произведения, виртуозно исполненные на цимбалах, фортепиано и духовых инструментах в авторской интерпретации. Артисты, которых сегодня выбрало профессиональное жюри, отправятся на республиканский этап.

Завершится конкурс концертной программой из лучших номеров 1 мая в парке Победы.

Сергей Крысенко, председатель Минской городской организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма:
Первый этап был в первичных профсоюзных организациях, потом в районных. И вот сейчас – третий этап. Такие же концерты пройдут 22, 23 марта во всех областях Беларуси.

21 марта за звание «Новые имена» боролись 18 непрофессиональных коллективов.

Члены жюри отметили высокий уровень подготовки участников. В артистах на сцене с трудом угадывались работники сферы информации, спорта и туризма, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

21 марта прошел 3 этап профсоюзного конкурса талантов «Новые имена»
21 марта прошел 3 этап профсоюзного конкурса талантов «Новые имена»
Фото. 21 марта прошел 3 этап профсоюзного конкурса талантов «Новые имена»
21 марта прошел 3 этап профсоюзного конкурса талантов «Новые имена»
Фото. 21 марта прошел 3 этап профсоюзного конкурса талантов «Новые имена»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Бресте представили логотип 1000-летия города
Стилизованный герб, название города и цифра юбилея. В Бресте представили логотип 1000-летия города
«Воздушный и очень современный». В Бресте выбрали логотип к 1000-летию города
«Воздушный и очень современный». В Бресте выбрали логотип к 1000-летию города
Главное – это то, что несет моя профессия людям. Финал конкурса «Женщина года-2016»
Главное – это то, что несет моя профессия людям. Финал конкурса «Женщина года-2016»
18 марта в Минске поздравили победительниц конкурса «Женщина года-2017»
18 марта в Минске поздравили победительниц конкурса «Женщина года-2017»
Валентина Шуракова – обладательница премии «За духовное развитие» в конкурсе «Женщина года-2016»
Валентина Шуракова – обладательница премии «За духовное развитие» в конкурсе «Женщина года-2016»
Голосовать в конкурсе «Лучшие товары Беларуси» теперь могут и потребители
Голосовать в конкурсе «Лучшие товары Беларуси» теперь могут и потребители
Победительниц городского этапа «Женщина года – 2016» наградили 6 марта во Дворце Республики
Победительниц городского этапа «Женщина года – 2016» наградили 6 марта во Дворце Республики
Практически 80% проектов реализовывается на практике: финал конкурса «Минская смена»
Практически 80% проектов реализовывается на практике: финал конкурса «Минская смена»
Все новости по теме Конкурс
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru